فُقد أمس بـ"حمدانية جدة" ويعاني "التوحد".. والجهات الأمنية تواصل البحث عنه

يبلغ من العمر 7 سنوات ولا يستطيع الكلام.. وأسرته تناشد بالمساعدة للعثور عليه

تُواصل الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية في محافظة جدة لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الطفل مشاري السقاف، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، وخرج من منزل الأسرة بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس، ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وقال خال المفقود: إن ابن أختي يعاني من مرض التوحد ولا يتكلم ولا يفهم.

ودعا الجميع إلى مساندتهم في البحث، وإبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم 0542012676 في حال تمت مشاهدته.

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13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 11:51 AM

يبلغ من العمر 7 سنوات ولا يستطيع الكلام.. وأسرته تناشد بالمساعدة للعثور عليه

فُقد أمس بـ"حمدانية جدة" ويعاني "التوحد".. والجهات الأمنية تواصل البحث عنه

محمد طيران

الرياض

9 5,256

تُواصل الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية في محافظة جدة لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الطفل مشاري السقاف، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، وخرج من منزل الأسرة بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس، ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وقال خال المفقود: إن ابن أختي يعاني من مرض التوحد ولا يتكلم ولا يفهم.

ودعا الجميع إلى مساندتهم في البحث، وإبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم 0542012676 في حال تمت مشاهدته.

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