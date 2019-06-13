فُقد أمس بـ"حمدانية جدة" ويعاني "التوحد".. والجهات الأمنية تواصل البحث عنه

يبلغ من العمر 7 سنوات ولا يستطيع الكلام.. وأسرته تناشد بالمساعدة للعثور عليه

تُواصل الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية في محافظة جدة لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الطفل مشاري السقاف، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، وخرج من منزل الأسرة بالحمدانية عند الساعة الثامنة من صباح أمس، ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وقال خال المفقود: إن ابن أختي يعاني من مرض التوحد ولا يتكلم ولا يفهم.

ودعا الجميع إلى مساندتهم في البحث، وإبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقم 0542012676 في حال تمت مشاهدته.