في مثل هذا اليوم.. تشغيل المكالمات الهاتفية لأول مرة بين الرياض والكويت

في السادس من رمضان الموافق الخامس من شهر أبريل وقبل 64 عاماً

تحت عنوان "حدث في هذا اليوم" نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، تغريدة عن بدء تشغيل المكالمات الهاتفية، لأول مرة، بين الرياض والكويت.

وقالت الدارة نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، إن بدء التشغيل وافق الـ 5 من إبريل 1957 م، الـ 6 من رمضان 1376 هـ.

دارة الملك عبدالعزيز

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05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442 11:50 AM

في السادس من رمضان الموافق الخامس من شهر أبريل وقبل 64 عاماً

في مثل هذا اليوم.. تشغيل المكالمات الهاتفية لأول مرة بين الرياض والكويت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تحت عنوان "حدث في هذا اليوم" نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، تغريدة عن بدء تشغيل المكالمات الهاتفية، لأول مرة، بين الرياض والكويت.

وقالت الدارة نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، إن بدء التشغيل وافق الـ 5 من إبريل 1957 م، الـ 6 من رمضان 1376 هـ.

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