بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم ضباط لدورهم البارز في كشف غموض قضايا جنائية بالرياض

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عدداً من منسوبي شرطة المنطقة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً، ونقل لهم تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.

وبهذه المناسبة ثمن اللواء فهد المطيري لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة الرياض، ومؤكداً في الوقت ذاته عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في أداء مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة؛ سعياً لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.