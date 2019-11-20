"911" ينبّه: تدنٍ في الرؤية على طرق الطائف والرياض والباحة

قال: بسبب تكوُّن الضباب داعياً سالكيها إلى أخذ الحيطة والحذر

نبّه مركز العمليات الأمنية (911)، صباح اليوم، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريقَي الطائف - الباحة، والطائف - الرياض، بسبب تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من الطريقين.

ودعا المركز سالكي الطريقين، إلى أخذ الحيطة والحذر.

911 مركز العمليات الأمنية

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20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 08:59 AM

قال: بسبب تكوُّن الضباب داعياً سالكيها إلى أخذ الحيطة والحذر

"911" ينبّه: تدنٍ في الرؤية على طرق الطائف والرياض والباحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّه مركز العمليات الأمنية (911)، صباح اليوم، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريقَي الطائف - الباحة، والطائف - الرياض، بسبب تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من الطريقين.

ودعا المركز سالكي الطريقين، إلى أخذ الحيطة والحذر.

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