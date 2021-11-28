مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10787.79 نقطة

أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 511.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10787.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، أمانة للتأمين، التطويرية الغذائية، الوطنية للتعليم، والوطنية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، كيان السعودية، العبداللطيف، جازادكو، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، كيان السعودية، التصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، سبكيم العالمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 790.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22374.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم تقاسمتها 1646 صفقة.