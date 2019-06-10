‏‫بعد ادعاءات الممثلة.. "مدني الرياض": أولى الفرق وصلت بعد 9 دقائق من بلاغ حريق شقة حي الورود

الحريق بسبب تماسّ في سلك المكيف ولا توجد إصابات أو احتجازات

‏‫باشر الدفاع المدني بمدينة الرياض مساء هذا اليوم الاثنين حادث حريق بحي الورود في شقة بالدور الأول بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث تلقى البلاغ عند الساعة 2.6 ظهراً، ووصلت الفرقة الأولى عند الساعة 2.15.

أوضح ذلك نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض ‎الرائد محمد عيد العتيبي أنه اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز ولله الحمد، ومن خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماسّ كهربائي في سلك المكيف.

ودعا الدفاع المدني إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنياً السلامة الجميع.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو تضمن ادّعاءات إحدى الممثلات بتأخر وصول فرق الدفاع المدني.‎