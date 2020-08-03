خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء

ولي عهد بريطانيا أشاد خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏- اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه أيده الله.

وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.