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إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.