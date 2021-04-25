المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 12:03 AM

إجمالي الإصابات تجاوز أربعة ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة و 32 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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