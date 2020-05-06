تعرّف على تطورات "الجائحة" في اليابان وسنغافورة وتايلاند

انخفاض أعداد الإصابات في طوكيو لليوم الخامس على التوالي

ذكرت وكالة "جيجي" للأنباء، أن العاصمة اليابانية طوكيو سجلت 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، في انخفاض لأعداد الإصابات لليوم الخامس على التوالي.

ومدّد رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الاثنين، حالة الطوارئ على مستوى البلاد حتى 31 مايو؛ قائلًا إن معدلات العدوى لم تنخفض بشكل كافٍ يبرر إنهاء الإجراءات.

واليوم أيضًا أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، تسجيل 788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 20198.

وكانت حكومة سنغافورة، قد أعلنت أنها ستسمح للشركات باستئناف العمل تدريجيًّا؛ اعتبارًا من 12 مايو الجاري، وقال وزير التجارة والصناعة السنغافوري شان تشون، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية: "نُطالب مختلَف الشركات باتخاذ الإجراءات، وأن تبدأ الاستعداد الآن بحيث تكون جاهزة بحلول 12 مايو الجاري ويمكنها استئناف العمل.

وفي بانكوك، أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال توفيسان وايزانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة كورونا (COVID-19) الحكومي، حسبما نقلته "روسيا اليوم": تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعود لفتاة عمرها 27 عامًا عادت من روسيا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل أسترالي يبلغ من العمر 69 عامًا كان مديرًا للفنادق في إقليم فانج نجا الجنوبي".

وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2998، والوفيات 55 منذ بدء تفشي الفيروس في يناير، كما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 2761 شخصًا.