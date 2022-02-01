لأول مرة بتاريخ أمانة العاصمة المقدسة.. سيدة تتولى إدارة الموارد البشرية

"العميري" تحمل درجة الماجستير في الإبداع ومن أصحاب الكفاءات الوطنية

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي قراراً بتكليف أحلام بنت كامل العميري مديراً عاماً للإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة العاصمة المقدسة.



وتعتبر "العميري" أول سيدة تتولى مهمة إدارة الموارد البشرية في أمانة العاصمة المقدسة منذ إنشائها وتحمل درجة الماجستير في الإبداع وريادة الأعمال، وهي من أصحاب الكفاءات الوطنية بالأمانة.