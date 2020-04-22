9 إجراءات احترازية من "كورونا" في معسكرات عمال النظافة بمكة

اتخذتها الأمانة.. وأبرزها ترك مسافة آمنة والتعقيم والكشف الدوري

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لعمال النظافة العاملين بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، اتخذت الأمانة تسعة إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا الجديد في معسكرات النظافة، وهي: ترك مسافة آمنة عند مغادرة العمال من مساكنهم، والتعقيم قبل مغادرة المعسكر، والكشف الدوري عند مغادرة العمال.



إلى جانب تخفيض أعداد العمال في حافلات النقل، وتعقيم الحافلة عند عودة العمالة، والكشف الدوري عند عودتهم إلى المعسكر، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات التعقيم الاحترازي، والتوعية بلغة الأوردو، وتوفير عيادة طبية داخل المعسكر لخدمة العمال.