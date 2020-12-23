"الحريري": لم يعد لدينا وقت.. لبنان ينهار سريعًا

قال: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة

قال سعد الحريري الملكف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: "لم يعد لدينا وقت، والبلد ينهار سريعًا ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة".

جاءت تغريدة للحريري في "تويتر" قال فيها: "ما حدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الإنهيار" ولكن نحن نحتاج إلى حكومة من اختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار، ولن أتوقف إلا عند #تشكيل_الحكومة ويجب إعادة بناء الثقة، ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع".