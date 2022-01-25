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وعدد من الأمراء والمسؤولين بالمنطقة وأبناء الفقيد وجمع من المصلين

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على طالب بن شريم المري

أدى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم بمسجد الجبر بمقبرة الصالحية بمحافظة الأحساء صلاة الميت على طالب بن شريم المري -رحمه الله-.



كما أدى الصلاة مع نائب أمير المنطقة محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي وعدد من الأمراء والمسؤولين بالمنطقة وأبناء الفقيد وجمع من المصلين.