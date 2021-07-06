إلى أين تتجه؟ حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تعبر قناة السويس

تتحرك ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"

عبرت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قناة السويس المصرية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر ملاحية أن حاملة الطائرات البريطانية عبرت المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"، تضم سفنا هولندية وأمريكية.

وأشارت إلى أن قناة السويس اتخذت التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية قناة السويس.

ودخلت "كوين إليزابيث" الخدمة في 2017م، وتتسع لعدد 60 طائرة حربية.