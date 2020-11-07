عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب

تعهد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

غيّر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم السبت تعريفه في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"؛ وذلك بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بينها وكالة الأسوشيتد برس، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعقب الإعلان مباشرة عبّر "بايدن" عن فخره باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد.

وقال في تغريدة: "إن العمل الذي ينتظره كرئيس ليس سهلاً، وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:11 PM

تعهد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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غيّر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم السبت تعريفه في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"؛ وذلك بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بينها وكالة الأسوشيتد برس، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعقب الإعلان مباشرة عبّر "بايدن" عن فخره باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد.

وقال في تغريدة: "إن العمل الذي ينتظره كرئيس ليس سهلاً، وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".

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الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

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