عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب

تعهد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

غيّر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم السبت تعريفه في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى "الرئيس المنتخب"؛ وذلك بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بينها وكالة الأسوشيتد برس، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعقب الإعلان مباشرة عبّر "بايدن" عن فخره باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد.

وقال في تغريدة: "إن العمل الذي ينتظره كرئيس ليس سهلاً، وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".