كأس آسيا : عمان تنتفض بثلاثية في مرمى تركمنستان وتتأهل لدور الـ16

تمكن منتخب عمان الأول لكرة القدممن بلوغ دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المُقامة في دولة الإمارات بعد فوزه على نظيره تركمنستان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد.

احرز احمد كانو الهدف الاول للمنتخب العماني في الدقيقة 19 من زمن الشوط الاول قبل أن يعادل انادوردييف النتيجة لمنتخبه تركمنستان.

وفي الدقيقة 84 اضاف محسن صالح الهدف الثاني لعمان فيما اختتم مسلسل الاهداف اللاعب محمد المسلمي مضيفا الهدف العماني الثالث عند الدقيقة 90.