‫"جوّي TV" تعلن عن باقة عروضها الفنّية المنوّعة والحصرية ليونيو 2020

تتضمن أبرز إنتاجاتها المسلسل السعودي "إف بي أي"

أعلنت «إنتغرال»؛ الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إطلاقها باقة من أقوى عروضها الفنية الترفيهية والمميزة والمنوّعة لأفراد الأسرة كافة، خلال شهر يونيو 2020، عبر منصّة «جوّي TV» التي تتقدّم منصّات البثّ الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

ويعد المسلسل السعودي الكوميدي «إف بي آي» (FBI)، أحد إنتاجات «جوّي TV»، من أبرز البرامج التي ستُعرض خلال هذا الشهر، وتدور قصته حول ثلاث فتيات يجمعهن حلمٌ واحد، وهو منع أيّ فتاة من الزواج بالشخص الخطأ، فيقرّرن تأسيس شركة تتقصّى ماضي الخُطّاب، وتنتهي الأحداث بمواقف محرجة وكوميدية.

إضافة إلى ذلك ستُطلق منصّة «جوّي TV» عديداً من الأفلام المميزة لهذا الشهر، من بينها الكويتي الخيالي «عودة من 2038»، والأفلام المصرية الكوميدية: «حياتي مبهدلة»، «سلاح التلميذ»، و«إنت إيه»، إضافة إلى الفيلم اللبناني «تشويش».

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ «إنتغرال» ماركوس غولدر: «إن الشركة تجدّد من خلال هذه البرامج المميزة التي تقدّمها خلال شهر يونيو، التزامها بتقديم محتوى ترفيهي مميّز ومتنوّع لعملائها».

وأكّد أن «إنتغرال تقوم دائماً بتحديث مكتبة جوّي TV، عبر إضافة عديد من البرامج الجديدة والإنتاجات الحصرية، تماشياً مع إستراتيجيتها لتقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يناسب أفراد العائلة جميعاً».

وأضاف أن «إنتغرال تمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها التي تهدف إلى زيادة إنتاج المحتوى المحلي، الذي سيسهم، من دون أدنى شك، في تقوية الإنتاج السينمائي في المملكة، وسيحفّز صناعة الترفيه الرقمي، كما سيبرز المواهب السعودية».

يُذكر أن منصّة «جوّي TV» توفّر للمستخدم أكثر من 20 ألف محتوى فيديو، تلبّي متطلبات الفئات العمرية كافة، كما توفّر للمستخدم عديداً من المزايا، مثل استعادة المشاهدة، حتى لا تفوتك أي حلقة من برامجك ومسلسلاتك المفضّلة، وطرقاً متعدّدة لمتابعة المحتوى على شاشات متعدّدة في وقت واحد.

ولمشاهدة هذه البرامج وغيرها الكثير، نرجو زيارة www.jawwy.tv وتحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، أو الاتصال بخدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية لطلب جهازك المنزلي.