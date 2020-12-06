شرطة الرياض تطيح بشخص انتحل صفة موظف حكومي للاحتيال على المحال التجارية

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)؛ وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحال التجارية، والحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكابه عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.