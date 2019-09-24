التحالف اليمني للرصد: الانتهاكات مستمرة طالما بقي "الحوثي"

قال: الاعتداءات على النساء تفكّك المجتمع وتعرّضه للنزاعات

عقد التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، ندوة في الأمم المتحدة في إطار فعاليات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات في اليمن.

وأكد رئيس منظمة "تمكين" للتنمية وحقوق الإنسان، مراد الغارتي؛ خلال الندوة، أن الانتهاكات لن تتوقف في اليمن طالما بقيت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تسيطر على العاصمة وبعض المحافظات بالسلاح وبإمكانات الدولة.

وقال "الغارتي": ميليشيا الحوثي لم تعترف أو تجري تحقيقاً في أيٍّ من الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المدنيين، مما يؤكد تعمدها استهداف المدنيين، كما أنها لم تسلم خرائط الألغام التي ستحتاج إلى عشرات السنوات من العمل لإزالتها ومعالجة ضحاياها.

وأضاف: صمت المجتمع الدولي أمام انتهاكات وممارسات ميليشيا الحوثي، وعدم إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية شجّعاها على التمادي في الانتهاكات وحصار المدن وسرقة مواد الإغاثة وتحويل عائدها لدعم الحرب على اليمنيين، وبذلك تقتلهم مرتين عبر سرقة الإغاثة من أفواه الجوعى وتحويل عائدها إلى رصاص يفتك بهم.

وأردف: استمرار انتهاكات "الحوثي" ضد النساء سيفكّك المجتمع ويجعله عُرضة للنزاعات البينية والمجتمعية التي تعيش علي أكوامها الميليشيا، ويؤكّد عدم رغبة "الحوثي" في تحقيق السلام وتنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بإشراف الأمم المتحدة.

وأوضح "الغارتي"؛ أن إنهاء الانقلاب هو أهم العوامل المساعدة لإيقاف الانتهاكات والتدهور المستمر لحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة باليمن، وخاصة القرارات: 2140 و2014 و2216، وإلزامها بتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة باليمن واعتماد إجراءات وتدابير عقابية ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن، ووقف تجنيد الأطفال، وإغلاق السجون كافة.

وشدّد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين المدنيين لدى ميليشيا الحوثي فوراً وعدم استغلالهم سياسياً، ووقف الأعمال العدائية ضدّ المدنيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.