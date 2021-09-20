اختبارات وبحوث.. اتفاقية تعاون تجمع "التدريب التقني" و"تقويم التعليم"

فيما حصلت 18 منشأة على الاعتماد المؤسسي في تكريم على هامشها

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

وأكد "السبتي" أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في مجالات عدة؛ منها مجال تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التي تقدّمها المؤسسة، والتعاون المشترك والتنسيق في مجال تنفيذ المراجعات الخارجية التقويمية لمنشآت وبرامج التدريب، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدّمها الهيئة في عمليات التقويم الخارجي وقياس المهارات، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات التي تسهم في تعزيز التعاون والرفع من مستوى النتائج.

وأضاف أن الاتفاقية، تشمل التعاون المشترك والتنسيق في إعداد المعايير المهنية لمهن التدريب وفق التعليمات المنظمة لذلك لدى الطرفين، والتعاون في إتاحة استخدام منشآت المؤسسة لتنفيذ الاختبارات والمقاييس التي تنفذها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك لدى الطرفين، والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث وورش العمل، وتكوين مجموعات التركيز والفِرَق الفنية المشتركة في مجال تقويم مؤسسات وبرامج التدريب.

من جانبه، ذكر "الفهيد" أن حصول المؤسسة على الاعتماد لجميع منشآتها المشاركة؛ يُعتبر إنجازًا لهذه المنشآت وداعمًا لها لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر؛ حيث يسهم الاعتماد المؤسسي في تعزيز جودة التدريب في المنشآت التدريبية؛ وذلك بتطبيق معايير الاعتماد بما يعزز كفاءة التدريب والارتقاء بمخرجاته للمنافسة في سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيـز الكليات والمعاهد، وبمشاركة أصحاب المصلحة نحو تبني سياسات ونظم تعزز كفاءة رأس المال البشري؛ لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة والشفافية؛ مؤكدًا أن المؤسسة تتوسع في افتتاح المعاهد والكليات ومعاهد الشراكات الاستراتيجية مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة.

وأضاف أن المؤسسة تولي الجودة اهتمامًا كبيرًا؛ ولذلك استحدثت قطاعًا إداريًّا في هيكلها التنظيمي "قطاع سياسات التدريب والجودة"، الذي يُعنى بجميع سياسات التدريب وأعمال الجودة والاعتماد.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، تم إعلان نتائج الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة وتوزيع شهادات الاعتماد وتكريم الكليات والمعاهد المعتمدة من قِبَل هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب؛ حيث حصلت 18 منشأة تدريبية على الاعتماد المؤسسي.

وبلغ عدد المنشآت التدريبية التي شاركت في عمليات الاعتماد المؤسسي، (13) منشأة تدريبية حصلت جميعها على الاعتماد، تنوعت بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية، بالإضافة إلى اعتماد عدد 5 من معاهد الشراكات الاستراتيجية.