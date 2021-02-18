الوطني للأرصاد ينبه نجران: رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 9 مساء

قال المركز: الحالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.