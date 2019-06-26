"المسند" محذراً من مخاطر الأماكن المرتفعة: لا تتوقف عند مرض الجبل الحاد

مقدماً نصائح وتوجيهات للمسافرين إلى مواقع جغرافية عالية عن سطح البحر

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، المسافرين إلى مواقع جغرافية مرتفعة عن سطح البحر بالارتفاع التدريجي كل يوم 400م فقط، من أجل التأقلم والانسجام والتخلص النسبي من داء الارتفاعات وتجنب أعراضه ما أمكن، داعياً إلى تجنب الطيران ‏مباشرة إلى مواقع جغرافية مرتفعة جداً.‏

وحذر "المسند" من أن مخاطر الأماكن المرتفعة الصحية قد لا تتوقف عند مرض الجبل الحاد، بل هناك مخاطر تتعلق بأمراض البرد المعتادة، وبالتعرض للأشعة فوق البنفسجية (‏UV‏) ‏وهذا له موضوع آخر.

واستدرك: لكن باختصار حاول أن تتجنب سقوط أشعة الشمس على جلدك ما أمكن، عبر لباس يغطي معظم بشرتك، وقبعة تحمي رأسك ووجهك من ‏الأشعة، وينبغي استعمال نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.

ولفت "المسند" إلى أن كثيراً من المسافرين ومن حيث لا يشعرون يدخلون في بيئة جبلية مرتفعة، والتي لها خواصّها الجغرافية والمناخية والفيزيائية والتي ينبغي أن يدركها المسافر، حيث تؤثر على ‏صحته.‏

وأكد أنه عندما يسافر الإنسان إلى مناطق جغرافية مرتفعة سيعاني من ظاهرة نقص العناصر الغازية الثقيلة كغاز الأكسجين، وهذا يسبب مرضاً يُدعى بمرض المرتفعات أو ‏بأمراض الجبل الحاد ‏Acute mountain sickness‏، ومن أعراضه: الصداع، الغثيان، التقيؤ، الاضطرابات في النوم، الإعياء، ضعف الشهية، ضيق في التنفس؛ بسبب ‏عدم استنشاق أكسجين كافٍ، وهذا المرض يصيب (بعض) المسافرين إلى مناطق جبلية مرتفعة، بغض النظر عن جنسه وعمره ولياقته، وعادة تبدأ أعراض المرض بعد ‏نحو 6 ساعات إلى 24 ساعة، والأعراض عادة تزداد في فترة الليل أكثر، وعليه يُنصح بشرب كمية كبيرة من المياه، وتجنب التدخين، وممارسة الرياضة في اليوم الأول، ‏ويفضل تناول وجبات خفيفة ولكن عالية السعرات الحرارية.‏

وتابع "المسند": عادة تبدأ أعراض المرض من ارتفاع 2400م، وعندما يصل المسافرون إلى ارتفاع 3500 فإن نحو 25% منهم تبدأ أعراض المرض لديهم، في حين 50% من المسافرين تبدأ ‏أعراض المرض عند ارتفاعات تناهز 6000م.

وواصل بقوله: لعلاج الأعراض ينبغي النزول إلى ارتفاعات أقل، وعليك بإخبار مرافقيك بأي تغيرات تشعر بها فوراً، ولا تتجاهل ‏الأعراض، واعلم أنها قد تتطور إلى التأثير على الدماغ والرئتين عبر تراكم السوائل فيهما وهنا مكمن الخطورة، علماً بأن هناك أدوية خاصة لأعراض المرتفعات، اسأل ‏عنها أقرب طبيب.‏

وأوضح الدكتور "المسند" أن جسم الإنسان يمكن أن يتأقلم مع المرتفعات وقلة الأكسجين عبر التنفس السريع وضربات القلب المتسارعة، وهذا يحتاج إلى بضعة أيام، ولكن عندما ‏يصل الإنسان خط الموت (أعلى من 8000م) فإن الجسم لا يستطيع أن يتأقلم ومن ثم يموت، وهذا لا يتأتى إلا في أعلى قمة إيفرست. ‏