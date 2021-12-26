خطف مركز الهلال في الترتيب.. الأصفر يواصل عزف لحن النصر

وسط نشوة الانتصارات، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وحقق الأصفر انتصاراً ثميناً على ضيفه الحزم 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل أحرزه خالد الغنام عند الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية مثالية من الكاميروني "أبوبكر" .
وفي الشوط الثاني أضاف نجم اللقاء "أبوبكر" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 52 بعد تمريرة بينية من سامي النجعي .
وقلص الحزم النتيجة عند الدقيقة 57 من كرة ساقطة من قدم " تياقو "في مرمى وليد عبدالله .
بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الرابع (أعاد الهلال للمركز الخامس) ورفع رصيده النقطي إلى 23 نقطة، فيما بقي الحزم متذيل القائمة بـ 11نقطة .
ضاعف جراح الحزم وقفز لمربع الكبار
وسط نشوة الانتصارات، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وحقق الأصفر انتصاراً ثميناً على ضيفه الحزم 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل أحرزه خالد الغنام عند الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية مثالية من الكاميروني "أبوبكر" .
وفي الشوط الثاني أضاف نجم اللقاء "أبوبكر" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 52 بعد تمريرة بينية من سامي النجعي .
وقلص الحزم النتيجة عند الدقيقة 57 من كرة ساقطة من قدم " تياقو "في مرمى وليد عبدالله .
بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الرابع (أعاد الهلال للمركز الخامس) ورفع رصيده النقطي إلى 23 نقطة، فيما بقي الحزم متذيل القائمة بـ 11نقطة .