"إنسان" تحقق أفضل بيئة عمل في القطاع غير الربحي بالمملكة

والمركز الثاني على مستوى آسيا والشرق الأوسط

تصدرت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مكانتها كأفضل بيئة عمل على مستوى القطاع غير الربحي في المملكة، وحققت المركز الثاني خليجياً وآسيوياً، وذلك خلال بيان كشفته شركة "Great Place to Work" العالمية مؤخراً، والمتخصصة في مجال الأبحاث والتدريب واستشارات الموارد البشرية، عن قائمة أفضل بيئات العمل لعام 2021م، وقامت بتصنيف وتحليل المنشآت الفائزة مناطقياً.



ويأتي هذا الإنجاز حرصاً من جمعية "إنسان" على توفير بيئة عمل جاذبة للموظفين والموظفات؛ لتحسين الأداء العام وتحقيق مستوى الرضا، ورفع الكفاءة والإنتاجية للعاملين بالجمعية، بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة لأبناء وأسر الجمعية وتجويد حياتهم.



وقد أطلقت الجمعية حزمة من المبادرات والبرامج لتحسين بيئة العمل، تضمنت برامج تأهيلية وتطويرية، من ضمنها برنامج القائد المتكامل الذي يهدف إلى تأهيل كوكبة من قيادات الصف الثاني بالجمعية لتولي مناصب قيادية، إضافة إلى برنامج رحلة المعرفة لزيارة أفضل 100 جهة متميزة في المملكة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وكذلك إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين، واستحداث قسم خاص بالاتصال الداخلي، لتعزيز روح التواصل بين منسوبي الجمعية، وتنمية الروابط والعلاقات الحسنة بينهم، من خلال تنظيم برامج ومبادرات وفعاليات لترسيخ قيم التواصل بين الموظفين، والاهتمام بالجوانب المعنوية لهم، إضافة إلى إدراج أسر الموظفين ضمن المستفيدين من خدمات التأمين الطبي.



واعتمدت إنسان مجموعة من البرامج التي تساعد على تطوير التفكير الإبداعي للموظفين، ومن ذلك برنامج ساعة إبداع، وبرنامج وصّل صوتك، ولقاء مع مدير، ومجلس شورى إنسان. كما تحرص الجمعية على إيجاد بيئة عمل تنافسية وتشجيعية للموظفين والموظفات من خلال حفل جائزة التميز التي تنظمها الجمعية سنوياً لتكريم الموظفين المتميزين على مستوى الإدارة العامة والفروع.