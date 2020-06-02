المكسيك.. حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز الـ 10 آلاف

تسجيل 237 وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، تسجيل 237 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10167 حالة.

كما أكّدت السلطات المكسيكية، يوم الإثنين، تسجيل 2771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 93435 حالة إصابة مؤكّدة.

يُذكر أن المكسيك شهدت تفشياً للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجّلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك، مع تسجيل عدد قياسي من الوفيات يوم الثلاثاء 26 مايو، حين بلغ عدد الوفيات 501 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظراً للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.

وحسب إحصاءات لوكالة "رويترز"، فإن عدد ضحايا كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز الـ 50 ألف وفاة.