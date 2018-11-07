نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "خوري"

أحد منسوبي القوات البرية واستُشهد بالحد الجنوبي بنجران

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، تعازي القيادة، لوالد وذوي الشهيد عادل محمد عمر خوري -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعبّر نائب أمير المنطقة خلال زيارة عزاء لذوي الشهيد بقرية الدغارير التابعة لمحافظة صامطة، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.