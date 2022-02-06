"الناتو" يجري مناورة عسكرية في إستونيا للتعامل مع اجتياح روسيا لأوكرانيا

ميدانها مشابه للأراضي المحتمل أن تقتحمها موسكو

في غابة غمرتها الثلوج، يخرج جنود من مدرّعة ويغرقون في الثلج، الذي يصل حتّى أفخاذهم قبل أن يحاولوا التقدم داخل الغابة، حيث يُقام تدريب "معسكر الشتاء" في منطقة في إستونيا بعيدة 100 كيلومتر عن الحدود الروسية؛ لاختبار تعاطي قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" مع أحوال جوية شتائية قاسية، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم الأحد.

ويشارك في هذا التدريب السنوي 1300 جندي بريطاني وفرنسي وإستوني، لكنه يتّخذ شكلًا خاصًّا هذا العام، إذ حشدت روسيا أكثر من مائة ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا؛ احتجاجًا منها على الانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي على الحدود.

وأوضح سايمون وورث قائد الكتيبة الفرنسية البريطانية المنتشرة في إطار حلف "الناتو" في إستونيا، أن هذه المناورة هي فرصة لإظهار أننا قادرون على العمل في الظروف الأكثر صعوبة وتطلّبًا، في البرد وفي الغابة، ولإثبات أننا نستطيع مواجهة أي تحدّ في المستقبل".

من جانبه، قال قائد الجنود الفرنسيين في إستونيا الكولونيل إيريك ماوغر: "لسنا هنا لاستفزاز الروس، آليتنا وقائية ورادعة وغير هجومية، لكننا جاهزون وقادرون على الاستمرار بانتظار التعزيزات العسكرية".