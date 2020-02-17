أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على شوارع سديرة والمحاني

تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن أمانة الطائف أطلقت أسماء شهداء الواجب على عدد من الشوارع بسديرة والمحاني.



ويأتي ذلك تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي مبينة أن الشهيدين هما ماجد عوض شامان العتيبي والشهيد حمد بن سلطان حمد العضياني.