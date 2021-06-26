شرطة الشرقية تُطيح بـ4 أشخاص امتهنوا السلب وسرقة المركبات تحت تهديد السلاح

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وأحيلوا إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام، من القبض على أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا ست جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال "الشهري": تمثلت الجرائم في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم تحت تهديد السلاح الأبيض ما بحوزتهم وسرقة المركبات، وقد تمت استعادة خمس مركبات.

وأضاف: تم توقيفهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.