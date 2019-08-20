اصطدام شاحنتين بالكيلو 8 بجدة.. إصابات عدة وإعاقة مرورية

"911": الجهات المختصة باشرت ويجري العمل لفتح الطريق مجددًا

قال المركز الوطني للعمليات الأمنية "911": إن حادث اصطدامٍ وقَع صباح اليوم لشاحنتين عند الكيلو 8 بمحافظة جدة، أدى إلى إعاقة الحركة المروية، ونتج عنه عدة إصابات.

وأوضح المركز أنه تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، ويجري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 11:55 AM

"911": الجهات المختصة باشرت ويجري العمل لفتح الطريق مجددًا

اصطدام شاحنتين بالكيلو 8 بجدة.. إصابات عدة وإعاقة مرورية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال المركز الوطني للعمليات الأمنية "911": إن حادث اصطدامٍ وقَع صباح اليوم لشاحنتين عند الكيلو 8 بمحافظة جدة، أدى إلى إعاقة الحركة المروية، ونتج عنه عدة إصابات.

وأوضح المركز أنه تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، ويجري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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