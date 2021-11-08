مفاعل "فوكوشيما" يتسبب في ولادة سلحفاة برأسين بعد مرور 10 سنوات من الكارثة

عثر عليها صاحب متجر حيوانات أليفة خلال بحثه عن مخلوقات مصابة بإشعاعات نووية

لا تزال آثار كارثة مفاعل فوكوشيما مستمرة إلى حد الآن، رغم مرور أكثر من 10 سنوات، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن صاحب متجر للحيوانات الأليفة في اليابان عثر على عدد من الحيوانات بينها سلاحف وأفاع برأسين، خلال بحثه عن مخلوقات مصابة بإشعاعات نووية نتيجة الكارثة.

وقال هاجيمي هينوهارا، إنه "كان يبحث عن الانحرافات الجينية منذ أن أطلق فرقة موسيقية في تلك المنطقة تسمى The Two Heads (الفرقة ذات الرأسين)".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هينوهارا يمتلك ثعباناً برأسين مات قبل فترة، إضافة إلى سلحفاة في جسد واحد برأسين تبلغ قيمة كل منهما مبالغ طائلة".

وأوضح هينوهارا، أنه "يواجه مشكلة مع هذه المخلوقات، لأن لها دماغين"، مضيفاً "على سبيل المثال قد يرغب الدماغ الأيسر في السير في اتجاه بينما يرغب الأيمن في اتجاه آخر".

وأشار إلى أنه "عثر على السلحفاتين قبل نحو 3 سنوات، مع صدور قانون حماية لمثل تلك الحيوانات"، لافتاً إلى أنهما "يأكلان الكثير من الطعام".

وتابع هينوهارا أن "الرأس الأيمن يحرك الطرف الأيمن والرأس الأيسر يحرك الطرف الأيسر باتجاهات مختلفة، لذلك أبقيهما في إناء ماء غير عميق حتى لا يغرقا".

وأدى زلزال مدمر صاحبه تسونامي عام 2011، إلى تدمير محطة "فوكوشيما" النووية، ونشر الإشعاع على نطاق واسع في البيئة والكائنات الحية المحيطة بها.

