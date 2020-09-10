"إكسترا" تتيح لعملائها الاستفادة من مبادرة التكييف عالية الكفاءة

عبر معارضها المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة وموقعها الإلكتروني

تستهلك أجهزة التكييف 50% من الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة. كما أن نسبة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تعد منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى وخاصة من قبل المصنعين المحليين.

من هذا المنطلق تضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محلياً أو المستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهالكها للطاقة الكهربائية.

وقد توجت هذه الجهود باعتماد "المبادرة الوطنية لأجهزة التكييف عالية الكفاءة" والتي تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي لهذه الأجهزة، فضلاً عن تحفيز المواطنين لشراء هذا النوع من الأجهزة.

وفي هذا الإطار تتيح (إكسترا) لعملائها بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة الاستفادة من هذه المبادرة عبر جميع معارض إكسترا المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة وموقعها الإلكتروني. كل ما على المتقدم القيام به هو إبراز الهوية الوطنية فقط، حيث يمكن لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 21 سنة وأكثر الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على توفير مضاعف (900 ريال خصم فوري، بالإضافة إلى توفير الطاقة).

وللمزيد من المعلومات عن المبادرة، والاطلاع على المكيفات المشمولة وأيضاً التأكد من الأهلية، يستطيع الشخص زيارة أي من معارض (إكسترا) حول المملكة أو الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3mgIyqz