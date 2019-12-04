كلية الحاسبات بجامعة شقراء تنظّم المعسكر الأول لريادة الأعمال للطلاب والطالبات

أقامت كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء، بالتعاون مع وحدة ريادة الأعمال بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، المعسكر الأول لريادة الأعمال بالجامعة للطلاب والطالبات.

وافتتح المعسكر مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ فيما افتتح معسكر شطر الطالبات الدكتورة خلود بنت طلال الحساني؛ وشهد الافتتاح في كلا الشطرين حضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بمحافظة شقراء، إضافة إلى حضور عدد من المستشارين في مجال ريادة الأعمال، وممثلين من شركي "دلني" وبنك التنمية الاجتماعية.

واستمر المعسكر لمدة ثلاثة أيام بالجامعة، وشارك فيه أكثر من 150 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات في كليات الجامعة المنتشرة في ٨ محافظات، واشتمل على معرض مصاحب لبعض المشاريع التقنية المتميزة لطلاب كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات التي نالت استحسان الحاضرين.

وشهد اليوم الأول للمعسكر إقامة لقاء مفتوح بين الطلاب والمستشارين الموجودين بالمعسكر، بهدف مناقشة الأفكار المطروحة من قِبل الطلاب وسبل تطويرها وتحويلها إلى مشاريع، كما شهد أيضاً إقامة ورشة عمل قدّمها المدرب عمر العمر؛ نائب رئيس شركة Romuz Data Solutions تحدث فيها عن تجارب رواد الأعمال، وبعض التجارب الشخصية في السعودية وتعريف بأهم رواد الأعمال في السعودية.

وقدّم الأستاذ المساعد بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الدكتور فهد الرويلي؛ محاضرة عن ريادة الأعمال، وكيفية صياغة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق وناجحة.

وفي جانب الطالبات تم تنفيذ دورة بعنوان أساسيات ريادة الأعمال ودراسة الجدوى قدمتها الأستاذ المساعد في كلية العلوم والآداب الدكتورة إيمان الزنايدي؛ كما تم تنفيذ ورشة عمل من قِبل المحاضرة إيمان صالح؛ المحاضرة من قسم علوم الحاسب ، تناولت فيها كيفية تحويل الفكرة لفرصة باستخدام بوصلة نموذج الأعمال Canvanizer.

بعد ذلك تمت استضافة عدد من رائدات الأعمال لأعمال تجارية قائمة وفتح باب النقاش للأفكار والمشاريع والاستشارات.

وشهد اليوم الثاني للمعسكر إقامة عددٍ من المحاضرات كان من أبرزها ورشة العمل التي قدّمها الدكتور عبدالله بن مدهش؛ عن الابتكار والتميز في ريادة الأعمال، كما قدّم الدكتور يزيد الخريف؛ محاضرة عن المتاجر الإلكترونية، بينما قدّم الأستاذ المساعد بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الدكتور حسين الشهراني؛ محاضرة بعنوان كيف تحول فكرتك إلى مشروع ناجح.

وفي ختام اليوم الثاني تم عرض جميع المشاركات من قِبل الطلاب على لجنة التحكيم؛ بغرض اختيار أفضل خمسة مشاريع.

وفيما يتعلق بمعسكر الطالبات في اليوم الثاني، فقد تناولت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب الدكتورة حياة الإمام؛ الدراسة المالية والفنية للمشاريع، فيما قدّمت الدكتورة أماني العماوي؛ أساسيات ومفاهيم التسويق الجديد للمشاريع، تلا ذلك تنفيذ ورشة عمل حول أبرز الأدوات التقنية المساعدة للمشاريع الريادية قامت بتقديمها سحر الحارثي؛ المحاضر بكلية الحاسب وتقنية المعلومات، وفي ختام اليوم الثاني تمّ تثبيت الأفكار ورسمها بطريقة صحيحة لجميع المجموعات من خلال المناقشة والاستفادة من اللجنة المشرفة والمشاركين.

وتضمن اليوم الثالث إقامة ورشة عمل عن التحول الرقمي في مجالات الأعمال، قدّمها عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور ماجد السلمي؛ فيما أقيمت ورشة عمل لدى شطر الطالبات من قِبل المحاضرة سارة العتيبي؛ من كلية الحاسب و تقنية المعلومات، حول تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية لإدارة الأعمال وأساسيات توفير محتوى إلكتروني جاذب.