أمر أميري بتعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت

تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

ونصّ الأمر الأميري على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

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23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 01:21 PM

تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم

أمر أميري بتعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الكويت

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أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

ونصّ الأمر الأميري على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

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