أمر أميري بتعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت

تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

ونصّ الأمر الأميري على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.