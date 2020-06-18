أستراليا.. ولاية فيكتوريا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا

ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بينها 15 حالة لمسافرين عائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي حاليًا.

ويشار إلى أن هذه هي أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة في الولاية منذ أكثر من شهر.

وعلى الصعيد الوطني الأسترالي؛ فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء يوم اليوم الأربعاء إلى 7370 حالة إصابة، تعافى منها 6870 شخصًا، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية؛ حيث ما زال عدد الوفيات مستقرًّا عند 102 حالة وفاة.