لجنة السلامة المرورية في الباحة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة أمير المنطقة

انخفاض الإصابات والوفيات بعد معالجة 34 موقعاً وإغلاق 18 فتحة دوران

عقدت لجنة السلامة المرورية ثاني اجتماعاتها برئاسة سمو أمير منطقة الباحة، بعضوية 13 جهة من الجهات ذات العلاقة، ونتج عن ذلك عدد من التوصيات التي تهم السلامة المرورية بالمنطقة، بحسب "الإخبارية".

واطلعت اللجنة على إحصائيات الحوادث المرورية خلال ‏الأشهر العشرة الميلادية من العام الماضي مقارنة بالعام الحالي، واتضح أن هناك انخفاضاً في عدد المصابين بنسبة 4% ‏والمتوفين بنسبة 8%.

كما اطلعت على ما تمّ إنجازه من قِبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتمّت مناقشة ما تمّ رصده من النقاط السوداء، ووضع الحلول المقترحة، ومن ضمنها 34 موقعاً تمّت معالجتها، كما تمّ إغلاق 18 فتحة دوران و34 موقعاً كانت تشكّل خطورة على السلامة المرورية.

وتمّ تعديل 14 مساراً بالمنطقة ‏في بعض التقاطعات والإشارات الضوئية لتسهيل الحركة المرورية، ولاسيما أن المنطقة تشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار والسياح خلال فترة الصيف.

‏وكذلك، تمّ تشغيل عدد مدرستين للنساء لتعليم قيادة المركبات، كما تضمن الاجتماع التركيز على دور الجهات التعليمية والإعلامية في رفع مستوى الوعي مستخدمي الطريق، ومناقشة الحلول اللازمة لمعالجة حوادث الدهس والحيوانات السائبة في المنطقة وتكليف الجهات بوضع الحلول اللازمة.