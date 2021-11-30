"الصحة" تغلق مركزًا طبيًّا لجراحة اليوم الواحد "تجميل" بعد تسببه في وفاة مريضة

أغلقت وزارة الصحة أحد المراكز الطبية الخاصة لجراحة التجميل بمدينة الرياض، إغلاقًا تحفظيًّا؛ وذلك بعد ثبوت مسؤولية المركز عن تدني مستوى تقديم الخدمة الصحية، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية، والذي نتج عنه وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية لها بالمركز، إضافة إلى مخالفات أخرى؛ حيث قررت إحالة كامل ملف المركز الخاص إلى جهة الاختصاص بالهيئة الصحية الشرعية؛ لإصدار الحكم المناسب؛ وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام مزاولة المهن الصحية.