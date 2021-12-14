أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية

منوهًا بما يقوم به منسوبوها من حماية لمقدرات الوطن والمواطن

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية للعام 1442هـ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني .

وخلال اللقاء استمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوات الخاصة للأمن والحماية، منوهًا بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب العقيد الجهني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.