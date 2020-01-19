الخضراوي يشارك في بطولة أفضل 16 لاعب كرة طاولة بآسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة اللاعب السعودي علي نور الخضراوي للمشاركة في كأس آسيا لأفضل 16 لاعبًا على مستوى قارة آسيا (Asia Top 16 championship) ؛ وذلك نتيجة ما حققه الخضراوي خلال مشاركاته مع المنتخب في الموسم الحالي.

وتعتبر هذه البطولة من أقوى بطولات آسيا؛ لما تضمه من أسماء لامعة في كرة الطاولة الآسيوية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن اختيار لاعب سعودي في مثل هذه البطولة يعتبر دليلاً على تقدُّم كرة الطاولة السعودية. وهذا بفضل الله، ثم العمل المتواصل من الجميع بالاتحاد. وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.