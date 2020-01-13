من ملعب "الجوهرة".. ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني

هزم أتلتيكو بركلات الترجيح بعد مباراة سلبية

حقق فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشرة في تاريخه وذلك بعد تغلبه على فريق أتليتكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة وذلك ضمن الاتفاقية التي وقعتها هيئة الرياضة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاستضافة السوبر خلال السنوات الثلاث في السعودية.

المباراة:

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين رغم أفضلية أتلتيكو.

وفي الدقيقة 2 تريبيير يلعب كرة عرضية لجواو فليكس مرت بجوار المرمى، رد عليها لوكا مودريتش في الدقيقة 8 بتسديدة قوية في يد الحارس أوبلاك.

ضغط أتليتكو على مرمى الريال وحصل على عدة فرص خلال الدقائق 10 إلى 20 لم يكتب لها النجاح.

وفي الدقيقة 38 ميندي يتوغل بكرة ويسددها تصدى لها أوبلاك.

ومع مطلع الشوط الثاني ضغط ريال مدريد وأضاع يوفيتش فرصتين في الدقيقتين 46 و50.

وفي الدقيقة 66 كرة عرضية من يوفيتش ضربها فارفيردي برأسه ارتطمت في قدمه ومرت بجوار المرمى.

امتدت المباراة لأشواط إضافية والتي شهدت إثارة وأضاع الفريقان عديد الفرص، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فالفيردي لاعب ريال مدريد بعد إعاقته لموراتا المنفرد بمرمى الريال عند الدقيقة 114.

لم يحدث أي جديد لتمتد المباراة لركلات الترجيح:

ريال مدريد: سجل كارفخال، رودريقو، مودريتش، راموس.

أتليتكو مدريد: سجل تربيير أضاع ساؤل، توماس.