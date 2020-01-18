"الحصيني" يكشف خريطة أمطار الـ 24 ساعة المقبلة

قال مغرِّداً: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- خلال الـ"24" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد، أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح.

وأضاف: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"؛ المتوقع -بإذن الله- أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً، غداً الأحد، على: الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية "ملابس شتوية متوسطة".. المدينة النبوية والشرقية ملابس "شتوية خفيفة"؛ باقي المناطق "ملابس ربيعية".

حالة الطقس أمطار

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18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 12:39 PM

قال مغرِّداً: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"

"الحصيني" يكشف خريطة أمطار الـ 24 ساعة المقبلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- خلال الـ"24" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد، أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح.

وأضاف: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"؛ المتوقع -بإذن الله- أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً، غداً الأحد، على: الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية "ملابس شتوية متوسطة".. المدينة النبوية والشرقية ملابس "شتوية خفيفة"؛ باقي المناطق "ملابس ربيعية".

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