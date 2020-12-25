"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة تستمر إلى الساعة 8 مساءً

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الثامنة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والمندق، والعقيق، وبني حسن، والقرى والأجزاء المجاورة لها".

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة الباحة

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25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 02:56 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساء

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة تستمر إلى الساعة 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الثامنة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والمندق، والعقيق، وبني حسن، والقرى والأجزاء المجاورة لها".

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة الباحة

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