"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383106 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 204 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373130 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6578 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3398 والحالات الحرجة 560 حالة.