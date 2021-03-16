"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383106 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 204 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6578 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3398 والحالات الحرجة 560 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383106 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 204 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6578 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3398 والحالات الحرجة 560 حالة.