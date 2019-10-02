"العنف الأسري" يعلن التوصل لحالة الطفل المعنف في الفيديو المتداول

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن توصله لحالة الطفل الذي تعرف للعنف في مقطع فيديو متداول.

وبين المركز بأنه تم اتخاذ اللازم في القضية.

وكان خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أكد بأن وحدات الحماية كانت تعمل صباح اليوم للوصول للحالة لاتخاذ اللازم حيالها.