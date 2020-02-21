بشراكة "التنموي".. أمير الرياض يسلم 94 أسرة بالأفلاج مفاتيح مساكنهم الجديدة

افتتح الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارته للمحافظة واستمع عن خدماتها

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مقرّ الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارته التفقدية لمحافظة الأفلاج.

وتجول الأمير في المبنى ومرافقه، واستمع إلى شرح عن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها للمحافظة، كما شاهد فقرات إنشادية لأطفال الجمعية.

من جهة أخرى سلم أمير منطقة الرياض 94 أسرة، مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة، بالشراكة بين الإسكان التنموي و"بشرى"، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والحياة السعيدة في مسكنهم الجديد.

