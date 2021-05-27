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شملت "أرض شرق الحائر" و"الخرج" و"شمال العليا" و"عثمان بن حسن"

لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تعلن عن قرارات اجتماعها رقم 435

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (435) المنعقدة يوم الأربعاء 7 شوال 1442هـ الموافق 19 مايو 2021م.

وتفصيلًا: شملت القرارات الصادرة عن اللجنة الآتي:

- مساهمة أرض شرق الحائر:

التهميش بعدم التصرف على سجلات صك أرض المساهمة.

- مساهمات عثمان بن حسن:

استدعاء أحد وكلاء صاحب المساهمة ومساءلته حيال علاقته بمساهمات عثمان بن حسن.

- مساهمة أرض الخرج:

إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة "القبض" وإحضاره لدى اللجنة.

- مساهمة شمال العليا:

إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة المطلوبين "إيقاف خدمات" وقائمة الممنوعين من السفر "منع من السفر".