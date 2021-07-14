اعتماد 245 جامعاً ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى بالقنفذة

ستقام الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة الشيخ الحسن بن نوري السيد، 245 جامعاً ومسجداً مساندًا ومصلى لُتقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة ومراكزها وقراها لهذا العام 1442هـ.

كما تم اعتماد أسماء الأئمة والخطباء بتلك الجوامع والمساجد المساندة والمصليات الذين سيؤمون الناس ويؤدون الخطب بهم مع المحافظة على ضوابط الاحترازات الوقائية من حيث التباعد، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، نظرًا لاستمرار جائحة كورونا واستمرار التوجيه من الجهات المختصة بالعمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

وأفاد الفرع في تعميم حصلت "سبق" على نسخة منه بأن صلاة العيد في محافظة القنفذة وتوابعها ستقام بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة تماشيًا مع السنة المطهرة، وحسب التوقيت المحلي لمحافظة القنفذة.