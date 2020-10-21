#ولي_العهد: أدعو كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

قال: نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية

دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة قائلاً: نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي اليوم على هامش انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".

وجاءت كلمة سمو ولي العهد كالتالي:



مرحبا بكم من مدينة الرياض، حيث نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيساً للعالم... للشرق والغرب... نحتضن الذكاء الاصطناعي ونسخر قدراته معاً ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء.



لقد أكدنا في #قمة_العشرين في اليابان العام الفائت على أهمية الذكاء الاصطناعي والذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا.



عام 2020 كان عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشّكل حالةٍ عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلّمنا، وهذا يدعونا جميعا للتفكير والعمل بأقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا.



في #المملكة_العربية_السعودية نترجم ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات للذكاء الاصطناعي بطموحٍ واضح لأن تغدو المملكة أنموذجاً للذكاء الاصطناعي في العالم.



وأدعو هنا كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام لنا في المملكة لنحقق معاً هذا الطموح ونبني نموذجا رائداً لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة.



أخذنا في المملكة زمام المبادرة لمعالجة هذه التحديات وتقليص الفجوة في الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.



نتطلع في هذه القمة إلى الإعلان عن عدٍد من المبادرات الهامة مع شركائنا العالميين لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

ختاماً، أدعوكم جميعًا للعمل بروح التعاون لنرسم معًا مستقبل #الذكاء_الاصطناعي بما يخدم المجتمعات كافة، ويقدم المشاركة على التنافس، ويركز على سبل الاستخدام الموثوق والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، خدمةً للبشرية.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"لينكد إن"، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق GlobalAISummit#.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.