إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الصين.. سجلت 6198 جديدة

لترتفع بذلك الحصيلة إلى 87147 حالة.. إجمالي الوفيات إلى 794

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الإثنين، تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 87147 وهو ما يزيد على عدد الإصابات المسجلة في الصين.

وقال مركز العمليات الروسي، إن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 794 بزيادة 50 حالة عن اليوم السابق.

ووفق "سبوتنيك" تمثل الحصيلة اليومية الأخيرة انخفاضاً مقارنة مع أمس الأحد، عندما تم تسجيل 6361 إصابة وهو رقم قياسي، إضافة إلى 66 وفاة.