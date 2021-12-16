تقرير "سكني": إصدار 591 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي

كشف تقرير برنامج "سكني" لشهر ديسمبر عن إصدار 591,426 شهادة تحمّل ضريبة للتصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير استفادة 210 آلاف أسرة خلال شهر نوفمبر، بينهم 169 ألف أسرة سكنت منازلها، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال الرابط

https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأظهر التقرير مستجدات تحديثات البناء في 82 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني".

يُذكر أن تطبيق وموقع "سكني" يقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات، ويستعرض "سكني" 112 مشروعاً توفر نحو 147 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.